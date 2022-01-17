شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يحذر من وقوع كارثة بسبب المواجهات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الرئيس الصيني شي جين بينج في خطاب ببداية أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الاثنين، من أن المواجهة في السياسة الدولية سوف تؤدي لوقوع كارثة.

وقال في بداية فعاليات المنتدى، الذي يعقد افتراضيا للعام الثاني على التوالي" علينا أن نتخلى عن عقلية الحرب الباردة، والسعى للتعايش السلمي"، مضيفا: " التاريخ أثبت مرارا وتكرار أن المواجهة لا تحل المشاكل، ولكن تؤدي لوقوع تداعيات كارثية".

كما حذر "شين بينج" من الحمائية والأحادية وسياسات القوة، وهي الكلمات التي تستخدمها الصين عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما حذر من "الدوائر الحصرية الصغيرة" أو السياسات التي تعتمد على الكتل التي تستقطب العالم، في إشارة واضحة للتحالفات لمواجهة الصين، التي يروج لها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوروبا وآسيا.

ودون ذكر اسم أمريكا، انتقد جين بينج مفهوم الأمن القومي لكبح التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي تحرزه دول أخرى، قائلا: "إنه يتم تسييس القضايا الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية أو استخدامها كأسلحة، لافتا إلى أن ذلك يقوض جهود مواجهة التحديات المشتركة، مطالبا "بتعددية أطراف حقيقية".