شكرا لقرائتكم خبر عن «الأم الخارقة».. نفوق أشهر أنثى نمر في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفقت أشهر أنثى نمر في الهند، والتي كانت قد حصلت على لقب "سوبر موم" (الام الخارقة)، بسبب إنجابها 29 شبلا على مدار حياتها، في مطلع الأسبوع الجاري، مما تسبب في حالة من الحزن الشديد سيطرت على الكثير من الهنود.

ونفقت أنثى النمر مساء أمس الاول السبت بسبب تقدمها في السن، في محمية "بنش تايجر" بوسط الهند، عن عمر ناهز أكثر من 16 عاما، بحسب ما قاله مدير المنتزه، أشوك كومار ميشرا اليوم الاثنين.

وأوضح ميشرا أنه "من النادر أن تضع أنثى نمر 29 شبلا، من بينهم خمسة أشبال في حمل واحد، وأن تتمكن من مراعاة 25 شبلا بنجاح، وقد يكون ذلك ما جعلها تحصل على لقب /الام الخارقة/ بين محبي الحياة البرية".

كما كانت تُعرف أنثى النمر أيضا باسم "كولاروالي" باللغة الهندية، نظرا لانها كانت أول أنثى نمر يتم تتبعها في المحمية بواسطة طوق يقوم بإرسال إشارات لاسلكية، وذلك في عام .2008

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أنثى النمر الجميلة والرائعة، كانت محبوبة بين زوار المحمية الطبيعية، وأنها عادة ما كانت توصف بأنها النمر الأكثر تصويرا في العالم.