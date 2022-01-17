مدافع برشلونة يخضع لعملية جراحية

وقال برشلونة، في بيان رسمي "تلقى لاعب الفريق الأول، صامويل أومتيتي، ضربة في قدمه اليمنى خلال التدريبات، اليوم الإثنين".

وتابع البيان "صامويل أومتيتي أصيب بكسر في عظم مشط القدم، وسيخضع لعملية جراحية، غدًا الثلاثاء".



ونوه "الطبيب أنتوني دالماو سيجري العملية الجراحية تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي الكتالوني. سيتم إصدار بيان آخر عقب إجراء الجراحة".

وأعلن برشلونة مؤخرًا، التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد المدافع الفرنسي حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

وأوضح الفريق الكتالوني أن المدافع الفرنسي، وافق على تقليص راتبه خلال الموسم ونصف المتبقيين في عقده القديم.

