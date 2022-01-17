انت الان تتابع خبر بعد تفجيرات الإمارات.. السعودية تتوعد الحوثيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.