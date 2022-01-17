أسعار الدولار اليوم الاثنين تستقر مقابل الجنيه في 11 بنكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين، مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس الأحد، أول تعاملات الأسبوع.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 11 بنكا تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك البركة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.