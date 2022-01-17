مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي بعدما حاول طعن جندي في الضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الضفة الغربية- (أ ف ب):

اعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين مقتل فلسطيني برصاص عناصره بعدما حاول طعن جندي عند مفترق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان "تقدم مهاجم بسيارته نحو مفترق مستوطنات غوش عتصيون ونزل من السيارة حاملا سكينا، وحاول طعن جندي والذي قام بدوره باطلاق النار عليه وشل حركته". وأكدت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس في وقت لاحق مقتل المهاجم.

واكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب وقالت في بيان "استشهد المواطن فالح موسى شاكر جرادات من بلدة سعير بمحافظة الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وتعرّض مفترق غوش عتصيون، الذي يحصنه الجيش الاسرائيلي بكتل اسمنتية ويسير دوريات عسكرية، لهجمات في السابق نفّذها فلسطينيون بشكل فردي على مستوطنين او جنود بالسكين او دهسا. كما تعرّض مفترق زعترة "تفوح" شمال الضفة الغربية حيث يتركز تجمع لمستوطنات منطقة نابلس لهجمات مماثلة.

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.