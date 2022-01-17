بدعوة من عبد المجيد تبون... وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر

اسماعيل عبد الحي - وصل وفد حركة "فتح" الفلسطينية، إلى العاصمة الجزائر، اليوم السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وأفادت وكالة سما، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن فور لقائه نظيره الفلسطيني، الرئيس محمود عباس، في السادس من ديسمبر الماضي، عن استضافة بلاده مؤتمرا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في مارس المقبل.

وذكر سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، أن وفد حركة "فتح" يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية محمد المدني، ودلال سلامة، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عطية.

ومن المقرر أن يعقد وفد حركة "فتح" لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين مساء اليوم، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني، واتمام المصالحة الفلسطينية.

وكانت الرئاسة الجزائرية وجهت دعوة إلى الفصائل والحركات الفلسطينية (فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والقيادة العامة الجبهة الشعبية)، التي ستصل تباعا إلى الجزائر، للقاء المسؤولين الجزائريين كل على حدة.