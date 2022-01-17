خارجية روسيا تسخر من السيناريوهات الأمريكية المعدة لأوكرانيا

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، قد صرحت في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، بأن الولايات المتحدة أعدت 18 سيناريو عمل مختلفة في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا.
وعلق لافروف على تصريح نولاند بقوله: "لا يسعني إضافة إلى ذلك إلا أن افترض ... على ما يبدو أن الولايات المتحدة، كما ورد، لديها 17 جهاز استخبارات خاصة وجهاز استخبارات. وقد يكون لديها 17 بالإضافة إلى وزارة الخارجية، 18 سيناريو. وربما يعلنون عن مسابقة فيما بينهم".
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