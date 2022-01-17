مسام: استشهاد اثنين من خبراء نزع الألغام باليمن

وأوضح المركز في بيان له أنه خلال قيام قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبدالله النازع عند الساعة 8:54 من صباح يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 م بإزالة مخلّفات الألغام والذخائر الحوثية وقع انفجار أدى لاستشهادهما.
وقدم المركز خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدين ولجميع خبراء وأعضاء ومنتسبي مشروع مسام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
وأهاب بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الحوثية الانقلابية بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء، مؤكدًا أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة ستواصل من خلال مشروع مسام تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر .
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