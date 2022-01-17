فيديو لممرضة تتلاعب بلقاحات كورونا وتزور الشهادات

بغداد - ياسين صفوان - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في باليرمو، بتهمة التظاهر بإعطاء لقاحات كوفيد-19، لمناهضي التطعيم، ليتمكنوا من استخدام الشهادات الصحية الرسمية للسفر، ودخول الحانات والمطاعم ووسائل النقل العام في البلاد.

واستخدم المحققون كاميرا خفية لتصوير ممرضة تبلغ من العمر 58 عاما، تعمل في مركز للتطعيم في باليرمو.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الممرضة وهي تفرغ محتوى إبرة تحتوي لقاح كوفيد-19 خارج ذراع الشخص الذي يفترض أنه سيحصل على التطعيم.

ووفق الشرطة الإيطالية، فإنه جرى اعتقال الممرضة بتهمة التزوير، والامتناع عن إعطاء اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت مصادر في الشرطة الإيطالية قد قالت لوسائل إعلام محلية، إن المناهضين للقاحات يدفعون ما يصل إلى 300 يورو مقابل الحصول على "المرور الأخضر"، الذي فرضته الحكومة في كانون الأأول الماضي كشرط لدخول دور السينما والصالات الرياضية والنوادي الليلية والملاعب والمطاعم.

وسجلت إيطاليا 149512 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد بالمقارنة مع 180426 إصابة يوم السبت، كما هبط عدد الوفيات إلى 248 من 308.

كذلك سجلت إيطاليا 141104 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في شباط 2020 وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم، علما أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد 8.71 مليون حالة، وفق ما ذكرت "رويترز".