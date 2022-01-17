انت الان تتابع خبر أمانة بغداد تلزم المدراء العامين بتعهدات قانونية لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المعمار علاء معن يتابع في جولة مسائية محطات الصرف الصحي لتصريف مياه الامطار

تفقد امين بغداد المعمار علاء معن في جولة مسائية استمرت حتى ساعات الفجر الاولى محطات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار بجانبي العاصمة بغداد لمتابعة جاهزيتها لتصريف مياه الامطار .

وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد اطلع على جاهزية محطة الحبيبية الرئيسة التي تخدم مناطق شرق القناة بجانب الرصافة ومحطة القدس الحاكمة التي تخدم احياء مدينة الصدر ومنطقة الشعب وكذلك محطة البلديات الحاكمة التي تخدم عدة مناطق ضمن قاطع بلدية الغدير ".

واضاف ان " جولة امين بغداد تضمنت ايضاً تفقد محطة عبد المحسن الكاظمي التي تخدم احياء مناطق قاطع بلدية الكاظمية ومناطق جانب الكرخ من بغداد وكذلك محطة R2 بمنطقة الشعلة ومحطة القادسية ضمن قاطع بلدية المنصور ومحطة السيدية الرئيسة (PN) ضمن قاطع بلدية الرشيد ومحطة (DC2) ضمن قاطع بلدية الدورة ".

واشار الى ان " امين بغداد ألزم المدراء العامين على توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف التي تتضمن تهيئة المحطات وتنظيف الخطوط والمشبكات وخزين الوقود واصلاح التخسفات التي ستعرضهم للمسائلة القانونية في حال حدوث اي خلل ضمن قواطعهم البلدية لاسيما بعد توفير كافة المستلزمات المالية ومن خلال الايرادات الذاتية للامانة وكذلك كل ادوات الدعم الفني للدوائر ".