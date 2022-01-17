إصابات كورونا العالمية تتجاوز 325.37 مليون والوفيات 5 ملايين و885130

16 يناير , 2022
فحص كورونا سلبي معلّق على شجرة الميلاد (أ ف ب).
أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 325.37 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق من اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 854523 65540670
الهند 486066 37122164
البرازيل 620971 22975723
المملكة المتحدة 151899 15147120
فرنسا 126869 13894255
روسيا 669683 10774304
تركيا 84442 10363071
إيطاليا 140856 8549450
إسبانيا 90759 8093036
ألمانيا 115577 7926762
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24242 2110683
43 - الأردن 12974 1097474
46 - المغرب 14963 1043225
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