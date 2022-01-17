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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 325.37 مليون والوفيات 5 ملايين و885130

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«المجلة» 0 تبليغ

16 يناير , 2022

فحص سلبي معلّق على شجرة الميلاد (أ ف ب).

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 325.37 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق من اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:   
 
 الدول والمناطق      إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 الولايات المتحدة    854523               65540670
 الهند               486066               37122164
 البرازيل            620971               22975723
 المملكة المتحدة     151899               15147120
 فرنسا               126869               13894255
 روسيا               669683               10774304
 تركيا               84442                10363071
 إيطاليا             140856               8549450
 إسبانيا             90759                8093036
 ألمانيا             115577               7926762

 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
 الدول وترتيبها             عدد الوفيات             عدد الإصابات
 27 - العراق                24242                   2110683
 43 ‬‬‬‬- الأردن            12974                   1097474
 46 - المغرب                14963                   1043225

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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