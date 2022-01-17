جون كيري يؤكد أن الأمم المتحدة تحتاج 100 تريليون دولار لمكافحة الفقر وتغير المناخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصف جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مخرجات مؤتمر غلاسكو للمناخ، بأنها "لم تكن بارزة".



وقال كيري ضمن إحدى جلسات أسبوع أبوظبي للاستدامة، اليوم الإثنين، إن مؤتمر غلاسكو سهل عملية انخراط الدول لتحديد أهداف لمكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن زيادة معدل الانبعاثات يضع المناخ في وضع حرج، وعلينا التحرك سريعا لمنع ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة إضافية.

وقال إن استضافة كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية النسختين القادمتين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يؤكد الدور الذي يلعبه الشرق الأوسط في مكافحة الأزمة.

وتابع: "علينا العمل لمنع تسرب غاز الميثان والذي يعد من أكثر غازات الدفيئة خطورة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تواجه عجزا بنحو 100 تريليون دولار لمكافحة الفقر وتغير المناخ ولا توجد حكومة على مستوى العالم قادرة على مواجهة التحديات وحدها.

وشدد المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا في مجال التغير المناخي.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 أول حدث دولي رئيسي في مجال الاستدامة يقام بعد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-26"، كما سيمهّد الطريق لمؤتمر الأطراف "كوب 27" الذي تستضيفه مصر في عام 2022 و"كوب 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023.

وستضم قائمة فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة العديد من الجلسات الحوارية المهمة التي تتناول موضوعات تشمل التحول في قطاع الطاقة العالمي، ومستقبل التنقل، وحلقة الطاقة والصحة، والتقاط الكربون وتخزينه، والاقتصاد الأزرق، وتنامي الاهتمام بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية اتخاذ القرار.

وسوف تشهد القمة مشاركة وزراء ومسؤولين وإلقاء كلمات رئيسية، وعقد محادثات جانبية، وجلسات حوارية تضم قادة عالميين.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام سنوياً منذ عام 2008، واحداً من أكبر التجمعات العالمية المعنية بمواضيع الاستدامة، حيث استضاف أكثر من 45 ألف مشارك من 175 دولة في دورة عام 2020. وباعتباره منصة عالمية معنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وتبادل المعارف والابتكارات، يدعم أسبوع أبوظبي للاستدامة تطبيق وثيقة "مبادئ الخمسين" التي تشكل مساراً استراتيجياً لتحقيق تقدم وازدهار الدولة في العقود الخمسة المقبلة.

وبالإضافة إلى قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، سوف يتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة العديد من الفعاليات البارزة والتي تشمل حفل الافتتاح الرسمي ومراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ومعرض مبادرة "ابتكر"، ومركز شباب من أجل الاستدامة، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.