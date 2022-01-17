القوات المسلحة المصرية والسعودية يواصلان تنفيذ فعاليات تدريب "تبوك – 5"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات تدريب "تبوك – 5"، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالسعودية.



ويشارك في التدريب وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ فقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين.

وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات، ومدى ما وصلت إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية.

كما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية، التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين.

ونفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية، وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع بها العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية.

ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، منها محاضرة عن الأمن السيبراني، والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدي لها.

ويهدف التدريب "تبوك-5" إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية.