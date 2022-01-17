الداخلية تنهي خصومة بين عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.