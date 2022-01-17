فتح باب التقديم للحصول على 50 منحة للطلاب الأفارقة في الجامعة اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور ماساكى سوزوكي نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية، انه قد تم فتح باب التقديم بالجامعة أمام الطلاب الأفارقة للحصول على 50 منحة دراسية بالدراسات العليا بالجامعة حتى 12 فبراير المقبل.

وأوضح أن المنح تهدف إلى إعداد كوادر إفريقية ذات خبرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للمساهمة في دعم التنمية في إفريقيا.

وأضاف أن الجامعة خصصت 150 منحة للطلاب الأفارقة، حيث سيتم قبول 50 طالبًا سنويًا فيها لمدة 3 سنوات، وفقا لما أُعلن في مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية الإفريقية TICAD-7.

وأشار إلى أن المنح ممولة من قبل حكومتي مصر، ودولة اليابان، حيث تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية وتذاكر الطيران من الدولة الموفدة إلى مصر.

ولفت نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية إلى أن التقديم للحصول على هذه المنح يتم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.