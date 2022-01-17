ضبط 3 أشخاص يُديرون مصنع عقاقير طبية بدون في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بإدارة مصنع عقاقير طبية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر بالنزهة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بإدارة محل "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، واستغلاله في تصنيع وتعبئة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل المشار إليه وضبطه حال تواجده بصحبة آخران "أحدهما شقيقه" وعُثر بداخل المصنع على (كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، وكذا الأدوات المستخدمة في تصنيعها-10 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة مجهزة للتعبئة -10 آلاف ملصق)

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة مليون جنيه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.