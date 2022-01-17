ضبط عامل متهم بقتل تاجر أعلاف لسرقة أمواله في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بائعًا؛ لقتله تاجر أعلاف بغرض سرقة أمواله في الشرقية.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (تاجر أعلاف– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز) "متوفي" إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة بائع أعلاف لدى المجني عليه-مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.