دولة أوروبيّة تفقد 10% من سكانها

اسماعيل عبد الحي - أظهر إحصاء سكاني أجري العام الماضي، في كرواتيا، إنخفاض عدد سكان البلاد بنسبة 10٪ في غضون 20 عاما.

وقالت ليديا بركوفيتش من مكتب الإحصاء الوطني في كرواتيا إن التعداد سجل 3.8 مليون مواطن مقارنة بـ4.2 مليون في تعداد السكان السابق في 2011.

وأضافت "في السنوات العشر الماضية، إنخفض عدد السكان بمقدار 396 ألف شخص".

ويعكس هذا العدد مشكلة إنخفاض عدد السكان في كرواتيا وأماكن أخرى في منطقة البلقان، وهو مزيج من إنخفاض معدل المواليد والهجرة نحو دول أكثر إزدهارا في الغرب.

وأكدت حكومة كرواتيا أن هذه المشكلة تشكل تحديا كبيرا للسلطات ومستقبل البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية يوم الجمعة، إن "التكهن السيء للأسف قد تحقق"، والإنخفاض يرقى إلى خسارة إجمالي عدد سكان مدينتي سبليت ورييكا المطلتين على البحر الأدرياتيكي.

وعلى الرغم من إنضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، فإنها تكافح من أجل إنعاش الاقتصاد الذي دمر خلال الحرب في 1992-1995 التي أعقبت إستقلال البلاد عن يوغوسلافيا السابقة.

المصدر: أ ب