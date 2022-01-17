انفجار بـ3 صهاريج نقل محروقات بترولية في أبو ظبي.. والحوثي يتبنى الهجوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 12:06 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 11:43 صباحًا

أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

من جانبه، تبنى المتحدث باسم جماعة الحوثي هذا الهجوم على الإمارات، كما أعلنت قناة المسيرة التابعة للجماعة أنه سيصدر بيان خلال ساعات يكشف تفاصيل العملية.