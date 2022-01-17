وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع بكوفيد في قطر

16 يناير , 2022 زوجان يضعان قناعين واقيين أثناء التسوق داخل «هايبر ماركت» في الدوحة (أرشيفية) أعلنت وزارة الصحة في قطر الأحد وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع نتيجة «إصابة شديدة بكوفيد-19». وأوردت الوزارة في بيان تسجيل «وفاة طفل رضيع يبلغُ من العمر 3 أسابيع نتيجة لإصابة شديدة بكوفيد-19». وأضافت أنه «لم يكن يعاني من أية حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة». وأكدت الوزارة القطرية أن «الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) شملت عدداً أكبر من الأطفال مما أدى الى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية».

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