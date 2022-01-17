بايدن: احتجاز رهائن في معبد يهودي بتكساس «عمل إرهابي»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المسلح الذي عطل صلاة في معبد يهودي في كوليفيل بولاية تكساس أمس السبت واحتجز أربعة رهائن تورط في «عمل إرهابي».

وأضاف بايدن خلال زيارة لفيلادلفيا اليوم الأحد «هذا عمل إرهابي، كان عملا إرهابيا»، مردفا أنه ليس هناك معلومات كافية تتعلق بسبب استهداف المسلح للمعبد اليهودي.

وداهم فريق إنقاذ رهائن تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي المعبد ليل السبت لتحرير الرهائن الثلاثة المتبقين بعد إطلاق سراح الرابع في وقت سابق.

وأكدت وزارة لخارجية البريطانية ما نشرته وسائل إعلامية بأن المشتبه به في عملية احتجاز الرهائن داخل كنيس في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأميركية أمس والذي قتلته الشرطة، كان بريطانياً.

وكانت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية قد أذكرت في وقت سابق اليوم أن محتجز الرهائن بريطاني مثلما يتضح من لهجته خلال البث المباشر للحادث أمس.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية إنها على تواصل مع السلطات المحلية في تكساس بخصوص الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام أميركية لحظة هروب رهائن كانوا محتجزين في الكنيس، وخرجوا جميعهم سالمين خلال اقتحام الشرطة للمكان، في حين قتل منفذ العملية الذي كان يطالب بإطلاق سراح باكستانية مدانة بتهمة الإرهاب.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أنه تم إطلاق سراح أول رهينة بعد 6 ساعات من المواجهة التي استمرت 10 ساعات، إثر مفاوضات شاقة بين الشرطة ومنفذ العملية، ثم تدخل فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وتم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين سالمين.