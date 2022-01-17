16 يناير , 2022
نيويورك: أعلن علماء الفلك في جامعة كولومبيا عن اكتشاف قمر عملاق يدور حول كوكب خارجي بحجم كوكب المشتري.
يدور القمر الخارجي العملاق حول كوكب كبلر 1708 b، الذي يقع على بعد 5500 سنة ضوئية من الأرض في اتجاه الكوكبين Cygnus وLyra، بحسب ما ذكرت مجلة “Nature Astronomy”.
وأكد العلماء أن الكوكب أصغر بنحو ثلث حجم االكوكب الذي تم اكتشافه في وقت سابق بقوام غازي فريد وأطلق عليه اسم كبلر b 1625.
من المحتمل أن يكون كلا القمرين الخارجيين مكونين من غاز متصل ببعضه البعض عن طريق الجاذبية، وربما كانا في الأصل كوكبين دخلا في مدار حول عملاق غازي أكبر. هذه الأنظمة التكوينية بعيدة كل البعد عن النجوم الأم.
ستكون الملاحظات من التلسكوبات الفضائية الأخرى، مثل هابل، مطلوبة لتأكيد الاكتشاف.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف كوكب عملاق جديد بحجم المشتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.