فوميو كيشيدا: نسعى لتطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم، إن بلاده تعتزم تطوير إجمالي العلاقات مع روسيا، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة.



وأشار إلى أن حكومته تنوي كذلك، مواصلة المفاوضات بهدف توقيع معاهدة سلام بين روسيا واليابان.

وأضاف في كلمته الرئيسية في الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان: "سنعمل على تطوير العلاقات اليابانية الروسية في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة، من أجل تعزيز مصالحنا الوطنية".

وأكد كيشيدا أيضا أن طوكيو، ستواصل التفاوض مع موسكو بشكل دؤوب لحل قضية الأراضي والتوقيع على معاهدة سلام، على أساس الاتفاقيات الثنائية القائمة، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في سنغافورة في عام 2018.