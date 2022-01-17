بايدن يلتقي رئيس الوزراء الياباني لتعزيز تحالف البلدين.. في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة المقبل افتراضياً، حيث يسعى البلدان إلى تعميق علاقاتهما وسط تزايد الوجود الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الإعلان جاء بعد تأجيل كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول)، زيارته للولايات المتحدة لإجراء محادثات مباشرة مع بايدن، حتى يبدأ البرلمان الياباني جلسته العادية اليوم الإثنين، حيث قرر رئيس الوزراء الياباني التركيز على مواجهة وباء كورونا .

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في بيان صدر أمس الأحد إن "الاجتماع سوف يلقي الضوء على قوة التحالف الأمريكي الياباني، الذي يعد حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى مستوى العالم".

وقالت بساكي إن بايدن يتطلع إلى العمل مع كيشيدا للتقدم بـ"رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، والشراكة في التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك العمل عبر الرباعية، في إشارة إلى مجموعة من أربع ديمقراطيات رئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تشمل أيضا أستراليا والهند.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث بايدن وكيشيدا المزيد من التعاون بشأن مكافحة وباء كورونا وقضايا تغير المناخ، وفقاً للبيت الأبيض.

وذكرت كيودو أنه في طوكيو، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو وجهة النظر نفسها، قائلاً إنه يتوقع أن يؤكد بايدن وكيشيدا أهمية التحالف والتعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة للوصول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ومواجهة للقضايا العالمية، بما في ذلك الجهود نحو عالم خال من الأسلحة النووية.