صحيفة: بوريس جونسون يخضع للاستجواب بعد خرقه إجراءات كورونا بحضوره حفلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، بأنه تم استجواب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد حضوره حفلا في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي.



وبحسب الصحيفة، جرى استجواب بوريس جونسون من قبل سو غراي، الموظفة المدنية التي تشرف على التحقيق بشأن مزاعم الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت أثناء فترة الحجر، مع ظهور انتقادات شديدة على مستوى القاعدة الشعبية لحزب "المحافظين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المفترض أن رئيس الوزراء قد شارك ما يعرفه مع سو غراي، قبل نشر التقرير في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في ظل انتقادات يواجهها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لانتهاكه وطاقمه قواعد الإغلاق، عبر إقامة حفل في حديقة مكتبه عام 2020، في الوقت الذي كان القانون يحظر فيه الاختلاط خارج المنزل.