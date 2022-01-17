أول قبطانة بحرية إماراتية تؤكد أن قيادة السفن مهنة تتطلب الشغف والعزيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لا تترك المرأة الإماراتية مجالاً إلا اقتحمته وتركت فيه بصمتها المميزة، ومن ذلك قيادة السفن وتحدي الأمواج.



سحر راستي، هي أول قبطانة سفن إماراتية تعمل بالمجال الميداني في شركة أبوظبي للخدمات الملاحية (سفين)، التابعة لموانئ أبوظبي، تقول إن العمل خلف دفّات السفن لأيام طويلة، وتحدي أمواج البحر يتطلب الكثير من العزيمة والإصرار والشغف.

وأكدت القبطان البحري سحر راستي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حضورها إحدى فعاليات هيئة قناة السويس بجناح جمهورية مصر العربية، بمعرض إكسبو 2020 دبي، أن مجال الملاحة البحرية كبير ومتشعب إلى فروع متنوعة، مشيرة إلى أنه أثبت جدارته في تحدي جائحة كورونا، مشددة على ضرورة التعلم والتدريب المستمر.

وعن رحلة القبطانة الإماراتية في عالم البحار، قالت راستي إن البداية كانت في عام 2015 عندما بدأت عملها بموانئ أبوظبي بمنصب مساعد إداري، ثم انتقلت لمهمة منسق الخدمات الملاحية لتكون أول إماراتية تعمل في هذا المجال.

وأكدت أنه مع كل يوم يزداد شغفها لاكتشاف أسرار الملاحة البحرية من الطقس وقيادة السفن وفنونها، والقوانين البحرية وغيرها من التفاصيل المرتبطة بهذه المهنة.

وعن أسباب التحاقها بمجال الملاحة البحرية، قالت: "كان الشغف بالأساس، ورغم تحفظ الأهل إلا أن إيمان والدي بقدراتي المهنية شجّعني على الاستمرار والنجاح".

وأشارت إلى أنه بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تمكنت ابنة الإمارات من تجاوز التحديات وإثبات قدراتها الكبيرة في مختلف المجالات.

وتابعت: "نحن اليوم نعيش في دولة اللامستحيل، ورغم جائحة كورونا وتحدياتها تحتضن دولتنا اليوم أكبر فعالية عالمية في إكسبو 2020 دبي".

وعن أبرز التحديات التي واجهتها في مهنة الملاحة البحرية، ذكرت أن العمل لساعات طويلة في عرض البحر، تحت أشعة الشمس والرطوبة العالية طوال العام ومواجهة تغيرات الأمواج، إلا أنه بالإرادة الصلبة والعزيمة والإصرار والمثابرة وامتلاك المهارات اللازمة، يمكن التغلب على التحديات وتجاوزها، على حد قولها.

وحول تجربتها الملهمة، قالت: "الحمد لله تجربتي ألهمت الكثير من الفتيات، حيث التحقت أكثر من 35 طالبة حديثاً بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري، وهناك تواصل مستمر ودائم معهن، وأسعى لتكوين كادر إماراتي يدرك أهمية هذه الصناعة".

تمكنت "سحر" من اجتياز برنامج تأهيل قباطنة لسفن تحت 24 متراً، كما تمكنت خلال ستة أشهر من الإبحار لأكثر من 1300 ساعة، كما أنها أول إماراتية تجتاز دورة القانون الدولي للمساعدات والمناورات البحرية للمستويين الأول والثاني بالشرق الأوسط.