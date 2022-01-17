إسرائيل تبحث شراء 3 غواصات من ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

بحثت اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز بالحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد المصادقة على خطة لشراء ثلاث غواصات جديدة من ألمانيا، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الخلاف “القضية 3000” المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لشراء غواصات من ألمانيا، حيث يؤكد وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالقضية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضية أن مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق سيتم المصادقة عليه الأحد، إلا أنه تم تأجيل النقاش إلى الأسبوع المقبل.

وقال لابيد إن “قضية الغواصات والسفن، هي قضية الفساد الأمنية الأخطر في تاريخ إسرائيل ويجب قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة، هذا هو التزامنا حيال جنودنا وتجاه مواطني إسرائيل”.