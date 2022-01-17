دولة عربية تلقح جميع سكانها بالجرعة الأولى ضد كورونا و93% منهم بالثانية

ونقلت صحيفة "البيان" عن الوزارة قولها إنه تم تقديم إجمالي 23090649 جرعة، بمعدل توزيع 233.47 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 93.08% لمتلقي الجرعتين من إجمالي السكان في الدولة.و‌‎عمدت الوزارة في إطار خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، إلى إجراء 385950 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسفرت جهود توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة عن الكشف عن 3067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 805248 حالة.



في السياق ذاته، أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2191 حالة، كما أعلنت عن شفاء 1055 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 760268 حالة.