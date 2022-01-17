انت الان تتابع خبر قرعة ابطال اسيا تضع القوة الجوية في مجموعة ليست سهلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-17 | 07:46
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أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الاثنين، قرعة دوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم والتي وضعت فريق القوة الجوية بمجموعة ليست سهلة.
ووضعت القرعة ممثل العراق فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية الى جانب أندية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.
وضمت المجموعة الأولى من القرعة، كل من الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الايراني الى جانب (الشارقة الاماراتي أو الزوراء العراقي).
ومن المؤمل، أن تنطلق التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا 2022 في آذار المقبل، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في نيسان من العام الحالي.
وضمت المجموعة الأولى من القرعة، كل من الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الايراني الى جانب (الشارقة الاماراتي أو الزوراء العراقي).
ومن المؤمل، أن تنطلق التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا 2022 في آذار المقبل، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في نيسان من العام الحالي.
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