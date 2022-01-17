شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج طلبة الجامعة الكندية في إكسبو 2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، المفوّض العام لإكسبو 2020 دبي، حفل تخريج الدفعة 11 من الجامعة الكندية في دبي "دفعة قبة ساحة الوصل"، الذي أقيم تحت رعايته في إكسبو 2020 دبي.



حضر الحفل مارسي جروسمان، سفيرة كندا لدى الإمارات، وبطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والبروفيسور كريم شلي، رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ومنهم عبدالله محمد عبيد، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاستثمار والتنمية، وتشارلز سوسا، وزير المالية السابق في أونتاريو كندا، إضافة إلى عدد من أهالي الخريجين.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان باختيار الجامعة الكندية في دبي لإكسبو 2020 دبي لإقامة حفل تخريج طلابها.

وقال في كلمته: "احتفالكم اليوم، هنا في إكسبو 2020 دبي، إنما هو دليل قوي على قناعتكم الكاملة بأن الخريجين والخريجات، بما لديهم من قدرات ومبادرات قادرون على أن يكونوا دائماً في المقدمة ويسهمون في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش المشترك".

وأشاد بجهود الجامعة الكندية في دبي وحرصها على تحقيق النجاح والتميز في برامجها وكذلك الحرص على التطور الدائم نحو الأفضل، إضافة إلى علاقاتها المتنامية مع مؤسسات المجتمع وانفتاحها الواعي والرشيد على إنجازات التطور العلمي والمعرفي والتقني في العالم أجمع.

وتقدم بالتهنئة إلى الخريجين والخريجات وحثّهم على أن يكونوا خير ممثل لجامعتهم، رُسل محبةٍ وتعاونٍ وسلام من الإمارات إلى العالم، ليساهموا في بناء علاقات مع الجميع على أسس إنسانية نبيلة.

من جانبه، عبر بطي سعيد الكندي في كلمته عن فخره بتخريج كوكبة جديدة من طلبة الجامعة الكندية - دبي، تحت قبة إكسبو 2020 في ساحة الوصل.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي حدث استثنائي توج إنجازات الخمسين عاماً الماضية وأصبح بوابة للانطلاق نحو مئوية إمارات المستقبل في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها الإمارات بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل متوجها بالشكر إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته لهذا الحفل ودعمه اللامحدود للجامعة الذي قادها إلى تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما توجه بالشكر إلى البروفسور كريم شيلي رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مؤكدا دورهم المهم في الجامعة وحرصهم على توفير الرعاية الكاملة لطلابها.

من جهته، قال البروفيسور كريم شلي خلال كلمة الجامعة: "نحن فخورون جدا بنجاح خريجينا وعلى ثقة أن الجامعة الكندية دبي ستكون مصدر فخر كبير لهم مشيدا بجهود العاملين في الجامعة الذي أسهم في تعزيز تصنيفها على مستوى العالم".

وألقت شما الطاير، خريجة درجة الماجستير في إدارة الأعمال قسم المالية، كلمة الخريجين قالت فيها: "لم تتوقف الجامعة الكندية دبي عن إدهاشنا وإبهار العالم، وقد كنا نظن أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتفوق على دفعة برج خليفة لعام 2020، ومع ذلك فقد فعلتها الجامعة مرة أخرى، ووجدنا أنفسنا في هذه اللحظة التاريخية بإكسبو 2020 دبي بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي ونفتخر بأننا دفعة قبة ساحة الوصل".

وفي ختام الحفل سلم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شهادات التخرج والدرجات العلمية لـ 406 خرجين وخريجات من كليات الجامعة وهي كلية الإدارة، والعمارة والتصميم الداخلي، والاتصال والآداب والعلوم، والهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

يشار إلى أن الجامعة الكندية في دبي تحرص على الاحتفاء بخريجيها بطرق مبتكرة لا تُنسى حيث أقامت من قبل حفلات التخرج في أوبرا دبي وبرج خليفة.