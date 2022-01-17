شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة وتقطع التيار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت عاصفة شتوية قوية أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة محملة بالثلوج والجليد والرياح العاتية يوم الأحد، وأدت إلى اضطرابات كبيرة في السفر وانقطاع التيار الكهربائي في عطلة نهاية الأسبوع.

وشملت تحذيرات الطقس الشتوي أكثر من 1609 كيلومترات من آلاباما إلى مين.

وأعلن حكام كل من جورجيا وفرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا حالات الطوارئ بسبب العاصفة.

وتوفي شخصان في نورث كارولاينا، التي شهدت تسجيل رقم قياسي لهطول الثلوج، بسبب فقدانهم السيطرة على سيارتهما.

وفي كندا، قالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية التابعة لوزارة البيئة إن من المتوقع أن تتسبب العاصفة في سقوط ما بين 20-40 سنتيمترا من الثلوج حتى صباح اليوم الاثنين على أجزاء من جنوب وشرق أونتاريو، المقاطعة الكندية التي تشترك في جزء من حدودها مع ولاية نيويورك.

ووفقا لموقع تتبع رحلات الطيران (فلايت أوير دوت كوم) فقد أُلغيت أكثر من 3000 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة إليها أو منها يوم الأحد، كما تأخرت أكثر من 8000 رحلة.

وقال الموقع إن شركة أمريكان إيرلاينز ألغت أكثر من 660 رحلة.

وقالت أمريكان إيرلاينز إنها تتيح للمسافرين المتأثرين بسوء الأحوال الجوية إعادة حجز رحلاتهم دون رسوم.

وطالب حاكم جورجيا براين كيمب الناس يوم الأحد بتجنب السفر غير الضروري للمناطق المتأثرة من العاصفة.