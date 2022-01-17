انت الان تتابع خبر اصابات كورونا ترتفع بنسبة 25% عالميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد ، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا في 24 تشرين الثاني، قد تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.ففي أسبوع واحد، ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة، وتحديدا 19,957,485 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 328 مليون إصابة، وفقا لمركز تتبع كورونا "وورلد ميترز إنفو".

وسجلت الحالات يوم الخميس الماضي رقما قياسيا يوميا بلغ 3,333,946 وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بنسبة 10%، أي 48764 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية العالمية للوفيات بهذه الجائحة إلى 5,556,887 وفاة.



وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت حالات الإصابة في الهند بنسبة 150%، حيث قفزت 271202 يوم الأحد الماضي ليترفع إجمالي الإصابات إلى 37,122,164 إصابة، وتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا فيها إلى 66,664,283، وبنسبة نمو بلغت 7%.يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 334 مليون نسمة، لديها أيضا أكبر عدد من الوفيات عند 873،089، بزيادة 12 %.

وكانت الزيادة في الهند، الثانية عالميا من حيث عدد السكان بـ1.4 مليار نسمة، هي الأكبر في 8 أشهر وأقل من الرقم القياسي 401.078، والذي كان الأعلى في العالم.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بنسبة 129% في أسبوع لتصل إلى 476,198 إصابة، ممار رفع المجموع الإجمالي للإصابات في أكبر بلد في أميركا اللاتينة إلى 22,975,723.

وسجلت اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، يوم الأحد 25,658 حالة إصابة وهو رقم قياسي للإصابات بكورونا في البلد الآسيوي. وكان الرقم القياسي السابق 25,492 وسجل يوم 21 أغسطس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 8 أغسطس الماضي.

وشهدت معظم الدول الكبرى الأخرى ارتفاعات مفاجئة في وقت سابق، مثل فرنسا التي سجلت 368,149، وبريطانيا بنحو 218,724 وإيطاليا 220,532 إصابة وإسبانيا 161,688 إصابة، وأستراليا 153,968 إصابة، والأرجنتين 134,439 إصابة، وألمانيا 93,154 إصابة.

