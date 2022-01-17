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بلينكن يؤكد أن واشنطن مستعدة لإرسال "دعم" إلى تونغا بعد الثوران البركاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت، عن قلق بلاده "العميق" بعد الثوران البركاني والتسونامي في أرخبيل تونغا، معلناً أنّ الولايات المتحدة تستعدّ لإرسال مساعدات فوراً.

وكتب بلينكن على تويتر أنّه "قلق جداً" حيال "تعافي" شعب تونغا من آثار الثوران البركاني والتسونامي. وأضاف "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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