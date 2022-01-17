بعثة الأمم المتحدة في مالي توقف رحلاتها الجوية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوقفت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما)رحلاتها وسط مناقشات بشأن العقوبات التي أغلقت الحدود الجوية والبرية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد النقدي الإقليمي عقوبات على مالي الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت الحكومة المؤقتة، التي شُكًلت في أعقاب انقلابين في 2020 و2021، تأجيل الانتخابات المقررة لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وقال متحدث باسم البعثة "يتعين على مينوسما تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتاً. نجري مناقشات مع شركائنا الماليين بشأن الآلية الجديدة للموافقة على رحلات مينوسما"، مضيفا أنه يتوقع قراراً "سريعاً للغاية".

ولدى مينوسما أكثر من 13 ألف جندي يحاولون احتواء العنف في شمال ووسط الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث تشن جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات منتظمة على المدنيين والجنود وقواعد الأمم المتحدة.

وقال المتحدث إن تسليم المساعدات سيتأثر أيضاً.

وقُتل نحو 230 من أفراد البعثة منذ عام 2013، مما يجعلها أكثر البعثات دموية بين مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.