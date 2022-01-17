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4503 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد تسجيل 4503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 465331.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباءالكويتية (كونا)، إنه تم تسجيل 2243 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 421442، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.6%.

 

وأوضح أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة إلى 2476 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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