ما وراء إلغاء 2700 رحلة طيران أمريكية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ألغت شركات طيران أكثر من 2700 رحلة جوية أمريكية الأحد بسبب عاصفة شتوية على وشك أن تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بريح شديدة وثلوج.



وبحلول الساعة 17.30 بتوقيت جرينتش، تجاوز عدد الرحلات الملغاة، سواء داخل الولايات المتحدة أو المغادرة منها، 2700 رحلة وفقا لموقع تتبع رحلات الطيران (فلايت أوير دوت كوم). وأظهرت البيانات كذلك تأجيل ما يزيد على 1500 رحلة.

وألغت أمريكان إيرلاينز أكثر من 600 رحلة. وأظهر موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلغاء ما يقرب من 95% من الرحلات من مطار شارلوت دوغلاس الدولي في نورث كارولاينا، وهو مركز تابع لأمريكان إيرلاينز.

وتسمح أمريكان إيرلاينز للعملاء المتأثرين بسوء الأحوال الجوية بإعادة حجز رحلاتهم دون رسوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن عاصفة شتوية قوية ستضرب شرق الولايات المتحدة من الأحد إلى الإثنين.

وأضافت أن من المتوقع تساقط أكبر كمية من الثلوج على ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مما سيؤثر بشدة على السفر عبر تلك المناطق.

وتلقى حوالي 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس الشتوي حتى مساء السبت، وفقا للهيئة.