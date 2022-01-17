الصين.. تسجيل 223 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعاً من 119 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 163 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 65 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضاً من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 105087 إصابة مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.