شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. اعتقال شابين في عملية احتجاز رهائن داخل كنيس بتكساس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها اعتقلت مراهقين اثنين مساء الأحد لصلتهما بعملية احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس الأمريكية نفذها في نهاية الأسبوع الماضي مواطن بريطاني.



وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان "اعتُقل مراهقان مساء اليوم في جنوب مانشستر. وسيبقيان محتجزين لاستجوابهما".

وكان الرهائن الأربعة قد حُرّروا سالمين مساء السبت في حين قضى منفّذ العمليّة من دون أن تُحدّد الشرطة ما إذا كان أنهى حياته بنفسه.