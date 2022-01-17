ما هو أبرز ترشيحات الإسرائيليين لخلافة نتانياهو في الليكود؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، عن الشخصية التي يفضلها الإسرائيليون لرئاسة حزب الليكود في حال مغادرة رئيس الحزب الحالي ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المشهد السياسي، بناء على صفقة قضائية.



وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة الإسرائيلية الـ12، فإن 26% يؤيدون أن يصبح نير بركات رئيساً للمعارضة وزعيما لحزب الليكود، 9% يؤيدون يولي ادلشتيان، و8% يؤيدون يسرائيل كاتس.

وأشار الاستطلاع إلى أن 51% من الجمهور الإسرائيلي يعارضون خطوة إبرام صفقة قضائية بين نتانياهو والقضاء الإسرائيلي، مقابل أن 30 % يؤيدونها.

كما أظهر الاستطلاع أنه في حال انسحاب نتانياهو من الحياة السياسية، فان 39% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحكومة الحالية، و28% يريدون إجراء انتخابات جديدة، و24% يرغبون بإقامة حكومة جديدة برئاسة الليكود في الكنيست الحالية.