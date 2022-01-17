عاصفة شتوية "كبرى" مصحوبة بثلوج وجليد تضرب شرق الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تضرب عاصفة شتوية "كبرى" مصحوبة بثلوج وجليد شرق الولايات المتحدة بحسب ما أفادت الأرصاد الجوية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن 235 ألف شخص.



واستعد ملايين الأمريكيين أمس الأحد لتساقط ثلوج كثيفة في شرق الولايات المتحدة فيما حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن أشد ما في هذه "العاصفة الشتوية الكبيرة" سيحدث مساءً.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية صباح الأحد من أن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين"، مشيرةً إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلوج قد يغطّي منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.

ويتوقّع أن "تؤثّر العاصفة بشدّة على حركة النقل"، و"قد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق".

وتأثّرت ولاية فلوريدا (جنوب شرق) والمعتادة على أحوال جوية معتدلة في هذا الوقت من العام، بشكل غير مباشر بحيث تسببت أعاصير عدة نجمت عن العاصفة الشتوية بأضرار في الممتلكات الأحد، بحسب قناة "ويذر تشانيل".

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل الأحد، بحسب الموقع المتخصص "باور آوتج"، منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثّرًا بالعاصفة صباح أمس الأحد.