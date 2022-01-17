كوريا الجنوبية.. تسجيل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إلى أقل من 4 آلاف إصابة للمرة الأولى منذ أسبوع.



وسجلت كوريا الجنوبية 3859 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 3551 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 696 ألفاً و32 حالة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 23 حالة وفاة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6333 حالة وفاة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- إلى 579 حالة، لتنخفض عن 600 حالة لأول مرة منذ 50 يوماً.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 51ر43 مليون شخص أو 8ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 35ر23 مليون شخص أو 5ر45% جرعات تعزيزية.