شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف مستمر في دحر «الإرهاب» وصولا لتحرير «اليمن السعيد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أمس الأحد، عن تنفيذ 64 عملية استهداف ضد الميليشيا المدعومة من إيران في مأرب والبيضاء، والقضاء على أكثر من 280 عنصرا إرهابيا، وتدمير 30 آلية عسكرية للحوثي.

وقال التحالف وفق بيان نشرته «واس» على صفحتها في «تويتر»: نفذنا (45) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أنها دمرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 220 عنصرا إرهابيا.

وفي شأن البيضاء، أكد تحالف دعم الشرعية تنفيذه 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقال: إن الاستهدافات دمرت 13 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 60 عنصرا إرهابيا.

تحقيق تقدم

وواصلت قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، أمس الأحد، تحقيق المزيد من التقدم ميدانيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وتمكنت بإسناد مباشر من طائرات تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدم واسع في جبهات عدة بمديرية حريب وسط انهيارات واسعة بصفوف ميليشيا الحوثي.

وحررت مناطق جديدة في مديرية حريب منها بني قيس وجرادة وأبو موسى، عكرمة وغيرها بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات، وسيطرت على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا تزامنا مع إحراز تقدم كبير في مديرية الجوبة، وسط فرار للحوثيين، وأسفر ذلك عن مقتل وجرح المئات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات الأسلحة والأطقم في مختلف جبهات القتال.

ومن جانبه، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، قافلة عسكرية محملة بالذخائر تابعة للمليشيات الحوثية في قرية الرقبة مديرية عين في محافظة شبوة.

مساندة التحالف

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت: «إن ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير مناطق إستراتيجية في مديرية حريب والبلق الشرقي في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران‏».

وأضاف: «إن ألوية العمالقة تمكنت من تحرير قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير، وآل موسى، وحلوة) في مديرية حريب، بعد معارك عنيفة تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط حالة من الانهيار في مختلف جبهات المديرية»‏.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الجيش والمقاومة تمكنا من تحرير موقع قرن البور، وتقدما عشرات الكيلومترات ليكملا التفافهما على البلق الشرقي من محوري الشرق والشمال والغرب لفرض حصار مطبق على باقي عناصر الميليشيا الحوثية، فيما رفاقهم باتوا على مشارف معسكر «أم ريش» الإستراتيجي‏.

قيادة المعركة

وحيا الإرياني الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لسير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، وقيادته الحكيمة لمعركة اليمن وشعبها المصيرية في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية‏، وبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها الجيش الوطني والمقاومة و«العمالقة» ضمن العملية العسكرية «حرية اليمن السعيد» التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

يذكر أن قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن، مطلق الأزيمع، أكد، السبت، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة وحلفائها بدعم الجيش الوطني ودعم وإسناد ألوية العمالقة والألوية العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن.

وأشاد بمواقف قوات التحالف العربي والتي تجلت من خلال وقفتهم العروبية في درء الشر عن إخوانهم في اليمن ورفضهم أن تحكم هذه المليشيا المدعومة من إيران قبضتها على اليمن وأهله.

ودعا الأزيمع، الآباء والأمهات في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وكل المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والموت والدمار، إلى عدم إرسال أبنائهم وفلذات أكبادهم إلى «محارق الموت»، وألا يسلموهم لمن لا عقل ولا دين ولا فكر ولا تاريخ ولا مستقبل له.