شكرا لقرائتكم خبر عن أسر أفغانية نازحة تبيع أطفالها من أجل «الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس الأحد، أن أسرا نازحة تعيش في أحد المخيمات، بمدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية «بلخ»، باعت أطفالها وكلاها للحصول على المال، من أجل البقاء على قيد الحياة.

وكانت الأسر النازحة، قد فرت من صراع شديد بين ما تسمى بـ «إمارة طالبان» والقوات الحكومية السابقة، قبل سقوط الحكومة الجمهورية، في ولايات «بلخ» و«سار-اي-بول» و«فارياب» و«جوزجان».

وتساعد لجنة خيرية الأسر النازحة، بالمعونات الغذائية والمالية، لثنيها عن بيع أطفالها وكلاها.

ويبلغ سعر الطفل الواحد بين 100 و150 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)، وسعر الكُلية الواحدة بين 150 و220 ألف أفغاني.

وذكرت الأسر أنها اضطرت لاتخاذ مثل هذا القرار، بسبب الفقر والمشكلات الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تفشي جائحة كورونا.