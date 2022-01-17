شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يعزز علاقات «الخليجي والأوروبي» من بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة، وذلك قبيل زيارته المقررة اليوم الإثنين، إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي تصريح بمناسبة زيارته الرسمية لبروكسل التي يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أعرب أمين عام مجلس التعاون عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، انطلاقا من أهمية كل من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم.

ووفقا لما أوردته «واس»، أوضح د. الحجرف أن الزيارة سيتخللها بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا المنطقة والمستجدات السياسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالعلاقات التي تربط بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها، والعمل على اغتنام الفرص المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمسارات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.