شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر مجددا: حكومة «أغلبية وطنية» عراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأحد، دعمه لحكومة الأغلبية، وذلك بعد لقائه بزعيم تحالف الفتح الموالي لإيران، هادي العامري في الحنانة.

وقال الصدر في تغريدة له عبر «تويتر»، تابعتها وكالة الأنباء العراقية «واع»: «لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية». من جهة أخرى، أدان تحالف تقدم والعزم، أمس الأحد، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالبا بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة. وذكر بيان صدر عن التحالف: «إن تحالف (تقدم والعزم) يدين تكرار الاستهداف السياسي لقيادات ومكاتب التحالف ولأسباب مكشوفة للجميع»، داعيا إلى «ملاحقة المجموعة الإرهابية التي هاجمت مقر النائب عبدالكريم عبطان الجبوري وتقديمهم للعدالة دون تأخير». وأضاف: «إن استخدام هذه الأساليب الإجرامية في تغيير إرادتنا لن يفلح في شيء ولن يثنينا عن توجهاتنا ببناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الأجندات المشبوهة وخالية من الإرهاب والسلاح المنفلت».

وأكد البيان أن «التحالف متمسك بحقه في ملاحقة المروجين للفتنة وأبواق الطائفية المريضة»، مطالبا الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية «بضرورة حماية العمل السياسي من الإرهاب والسلاح المنفلت حفاظا على السلم الأهلي».