شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة ووكالة الأنباء الوطنية في الصومال: إن المتحدث باسم الحكومة أصيب أمس الأحد في تفجير قام به عنصر إرهابي عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو.

وقال المصور في موقع الانفجار: إنه شاهد أشلاء جثث على الأرض خارج منزل «محمد إبراهيم معلمو» الذي نُقل بسرعة إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن «مفجرا انتحاريا استهدف المتحدث باسم الحكومة الذي يعالج حاليا في المستشفى من إصابات لحقت به في التفجير».

وقالت نصرة بشير علي، المراسلة الخاصة لوسائل الإعلام الحكومية في مكتب رئيس الوزراء على «تويتر»: إن «معلمو» لم يتعرض لإصابات تهدد حياته في الهجوم الذي استهدفه أثناء مرور سيارته.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

والسبت، دمر الجيش الصومالي عدة قواعد لميليشيات الشباب الإرهابية، في منطقة جنالي بإقليم شبيلي السفلى.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «أنه تم عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتتبع فلول الميليشيات وتعزيز الأمن والاستقرار هناك».