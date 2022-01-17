شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفقد قائد الانقلاب في ميانمار قبضته؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءل موقع «آسيا تايمز» عما إذا كان قائد الانقلاب العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ فقد قبضته على السلطة.

وبحسب تقرير للموقع، فإن صانع الانقلاب في ميانمار هو أحدث دكتاتور عسكري تظهر عليه علامات الانزلاق العقلي أثناء تعرضه لضغوط سياسية.

ومضى يقول: وفقًا لجميع الروايات تقريبًا، كان الحاكم العسكري لميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ يتصرف بطريقة لا تليق برجال الدولة منذ أن نفذ انقلابًا لوقف الديمقراطية في 1 فبراير 2021.

وتابع: لكن هناك علامات معينة على أن صانع الانقلاب البالغ من العمر 65 عامًا بدأ يفقد سيطرته.

وأردف: أثارت العديد من التصرفات والتصريحات منذ وقوع الانقلاب تساؤلات بين العديد من المراقبين حول الصحة العقلية لزعيم الانقلاب.

وأضاف: عقب استيلائه على السلطة، قال في اجتماع مع مسؤولي الصحة وسط تفشي فيروس كورونا «إن المشي هو أفضل وأرخص شكل من أشكال التمارين».

وتابع: في 2 نوفمبر من العام الماضي، وفي ظل اندلاع حرب أهلية في جميع أنحاء البلاد، طلب تشجيع الجمهور على السفر بالحافلة والقطار.

ولفت إلى أنه من المعروف أن هلاينغ وزوجته كيو كيو هلا، قريبان من آشين كوفيدا، المعروف أيضًا باسم فاسيباك سايادو، وهو راهب ومنجم وممارس السحر والتنجيم في كينغتونغ.

وتابع: كتب أندرو سيلث، المحلل الأسترالي والخبير في ميانمار، في ورقة نُشرت العام الماضي بعنوان «عقلية ميانمار العسكرية.. دراسة استكشافية» أن جنرالات ميانمار قد يكونون مؤمنين بالخرافات وقد استشاروا المنجمين، ولكن سيكون من الخطأ افتراض أن القيادة العسكرية لميانمار غير قادرة على اتخاذ قرارات معقولة وعقلانية.

ولفت إلى أن مين أونغ هلاينغ يمثل حلقة في سلسلة طويلة من الديكتاتوريين العسكريين الخرافيين المشهورين بسلوكهم الخاطئ.

ومضى يقول: على سبيل المثال، عندما تعرضت ميانمار للتهديد من قبل تمرد يميني في منتصف السبعينيات، قام ني وين فجأة بتحويل كل قيادة السيارات من الجانب الأيسر بالطريق إلى اليمين في محاولة غامضة لتحييد التهديد السياسي.

وتابع: سين لوين، الذي حكم لمدة 17 يومًا فقط في 198، أخبره المنجم أنه سيُطلق عليه الرصاص، لتحييد هذا التهديد، ورد أن سين لوين أطلق النار على صورته في المرآة.

وتابع: أُجبر سو ماونغ على ترك منصبه كرئيس للمجلس العسكري في أبريل 1992، وحل محله الجنرال ثان، وهو مؤمن قوي بعلم التنجيم، ولما كان رقم حظه 11، حكم على عدد من المعارضين بالسجن في نوفمبر (الشهر الحادي عشر) وفي عام 2009 (2 + 0 + 0 + 9 = 11).

ولفت إلى أنه من المؤكد أن مين أونغ هلاينغ لم يصل بعد إلى مستوى هذا السلوك، لكن ما هو واضح هو أنه مع تصاعد الضغط في الداخل والخارج بسبب انقلابه الكارثي وما تلاه من أدائه السيئ وغير المنتظم كزعيم للدولة، أصبح الجنرال صانع الانقلاب أكثر غرابة، ولا يمكن التنبؤ به، وغير متماسك.