استجواب رئيس وزراء بريطانيا حول مزاعم بخرق تدابير الإغلاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).

ذكرت صحيفة ذا تليجراف نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع للاستجواب على يد سو جراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن جونسون أطلع جراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.