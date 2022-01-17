واشنطن تؤكد.. لا وساطة بين لبنان وإسرائيل في مجال “الطاقة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 11:09 مساءً

نفت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، تقارير إعلامية زعمت بأن واشنطن توسطت في صفقة لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى لبنان.

وكتب حساب على “تويتر” تابع لمكتب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ، إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الولايات المتحدة توسطت في صفقة طاقة بين إسرائيل ولبنان خاطئة”.

وكان تقرير للقناة 12 الإسرائيلية ذكر، أمس السبت، أن إسرائيل وقعت اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية.

وأفاد التقرير الذي نقلته وكالة “بلومبرغ” وموقع “تايمز أوف إسرائيل” أن الصفقة تم توقيعها سرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بوساطة عاموس هوشستين، المبعوث الخاص لواشنطن ومنسق شؤون الطاقة الدولية.

وقال التقرير إن إسرائيل ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا. وأشار إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات.

ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني، بحسب التقرير.

يشار إلى أن وزارة الطاقة والمياه في لبنان، كانت قد نفت، اليوم الأحد، “نفيا قاطعا” ما تم ذكره على “القناة 12 الإسرائيلية” تحت عنوان “واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان”.

وقالت في بيان: “تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية تحت عنوان “واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان”، وتؤكد الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان”.

وأضاف البيان: “ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة “swap” من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين”.

وشددت وزارة الطاقة على أن “ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.